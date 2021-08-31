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Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»: Уничтожено 90 гектаров леса

31 августа 2021, 10:10

Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»: Уничтожено 90 гектаров леса

В результате пожара в ландшафтном парке «Донецкий Кряж» на неподконтрольной Украине части Донецкой области уничтожено 90 гектаров лиственного леса. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР».

Кроме того, огонь уничтожил 4 гектара сухой травы на открытой территории.

Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж» произошел 30 августа. К ликвидации возгорания в общей сложности привлекли более 100 человек и 20 единиц техники.

О причинах пожара не сообщается.

В ландшафтном парке «Донецкий кряж» находятся редкие растения и животные, часть которых внесена в Красную книгу.

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