Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»: Уничтожено 90 гектаров леса

В результате пожара в ландшафтном парке «Донецкий Кряж» на неподконтрольной Украине части Донецкой области уничтожено 90 гектаров лиственного леса. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР».



Кроме того, огонь уничтожил 4 гектара сухой травы на открытой территории.



Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж» произошел 30 августа. К ликвидации возгорания в общей сложности привлекли более 100 человек и 20 единиц техники.



О причинах пожара не сообщается.



В ландшафтном парке «Донецкий кряж» находятся редкие растения и животные, часть которых внесена в Красную книгу.