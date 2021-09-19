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США призвали Россию продолжить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

19 сентября 2021, 10:02

США призвали Россию продолжить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил «глубокое сожаление» из-за решения России заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на неподконтрольном участке украинской границы.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Наблюдательная миссия ОБСЕ на границе играет ценную роль в прозрачности передвижения людей и поставок между Российской Федерацией и регионами восточной Украины, контролируемыми силами, которыми управляет Россия», — отметил Недалёко Прайс.

По его словам, рамками Минского протокола предусматривается «постоянный мониторинг российско-украинской государственной границы и проверку ОБСЕ». Отказ РФ продолжать мониторинг — нарушение договоренностей.

«Возражения России о продлении мандата Миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую обеспокоенность по ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

Он добавил, что США призывают Россию соблюдать свои обязательства по Минском соглашениям, разрешить продление мандата миссии ОБСЕ, прекратить длительную агрессию в Украине и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Россия отказалась поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.

В министерстве иностранных дел Украины этот шаг Москвы назвали саботажем выполнения Минских соглашений. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».

Франция и Германия сожалеют о решении Российской Федерации не продлевать мандат пограничной миссии ОБСЕ на блокпостах «Гуково» и «Донецк».

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