Несколько областей Украины на грани попадания в «красную зону» карантина

В ближайшие дни несколько областей Украины могу попасть в «красную зону» карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.



Он напомнил, что, при попадании в «красную зону», кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.



«Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов», — предупредил Шмыгаль.

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