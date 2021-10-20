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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня

20 октября 2021, 22:45

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

В Луганской области, на подконтрольной правительству территории, лабораторно подтверждены 742 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 27 больных. В отдельных районах Луганской области выявили 253 новых случая коронавируса. Умерли — 40.

В Донецкой области, на подконтрольной правительству территории, выявили 1 040 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 6 — умерли. В отдельных районах Донецкой области выявили 764 случая коронавируса. От осложнений умерли 83 человека.

Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал своего российского визави Сергея Лаврова дать согласие на проведение встречи в Нормандском формате на уровне глав МИД.

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай, в прошлом – политтехнолог, заявил, что представители бизнесмена Рината Ахметова предлагали ему взятку за то, чтобы он не занимался проектом под названием «ДНР» на Донбассе и не вмешивался в действия незаконных вооруженных формирований. У бизнесмена опровергли данную информацию.

Общество

Группировка «ЛНР» вслед за «ДНР» решила провести очередные военные сборы в отдельных районах Луганской области с 1 ноября по 30 апреля.

На шахте «Молодогвардейская» в Краснодонском районе неподконтрольной Украине части Луганской области произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Задержание члена «ЛНР» Андрея Косяка

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» утверждают, что боевик Андрей Косяк – не единственный, кого задержали украинские военнослужащие 13 октября у Золотого в Луганской области. Группировка «ЛНР» обнародовала видео, на котором, как утверждают авторы, зафиксировано, что наблюдательная миссия ОБСЕ 13 октября поспособствовала освобождению одного из боевиков, называющего себя «представителем СЦКК» – всего задержанных было двое. Второго – Андрея Косяка, не передали на оккупированную территорию.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ шестой день остается заблокированной в штаб-квартире в Донецке. У наблюдателей закончились тесты на COVID-19, и они не могут протестировать свой персонал, говорится в отчете СММ за 19 октября.

Правительство Германии призывает Россию использовать свое влияние на группировки «Л-ДНР» для снятия блокады со Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский отметил осложнение военной ситуации на Донбассе. Об этом он сказал во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в Черкасской области.

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай заявил, что против украинской армии на Донбассе воюют «русские войска».

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