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Путин пообещал упростить получение гражданства РФ для «всех русских»

21 октября 2021, 19:39

Путин пообещал упростить получение гражданства РФ для «всех русских»

Президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы процедура вступления в российское гражданство была еще проще. Об этом он заявил, отвечая на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, когда РФ начнет выдавать гражданство «всем русским».

«Моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса — поликлиники, детские сады, рабочие места и так далее, жилье. Тем не менее все-таки законодательство о гражданстве должно быть у нас более либерально. Это очевидно. Мы думаем над этим», — сказал Путин на заседании международного клуба «Валдай».

В апреле 2019 года Путин подписал указ, упрощающий процедуру вступления в российское гражданство жителями неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, а в июле того же года — распространил действие этого указа на граждан Украины, проживающих и на подконтрольной властям территории Донбасса. В Офисе президента расценили такие действие как дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

В апреле 2020 года Путин разрешил гражданам Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы получать гражданство РФ без отказа от своего.

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