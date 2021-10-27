Порядка 290 тысяч украинцев вакцинировались от ковида за сутки. Это новый рекорд

За прошлые сутки, 26 октября, 291 293 человека вакцинировались от коронавируса в Украине, что стало новым рекордом. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Из этого числа сделавших прививку первую дозу получили 212 013 человек, а полную иммунизацию прошли 79 280 человек.



За все время прививочной кампании вакцину от COVID-19 получили 9 363 493 человека. Из них первой дозой привились 9 363 491 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 138 082 человека.



В общей сложности сделано 16 501 573 прививки.94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.



Вместе с тем власти признают, что темпы вакцинации в Украине недостаточны и призывают украинцев активнее делать прививки от коронавируса. Сейчас в Украине существуют преференции для вакцинированных в «красной» зоне карантина. Кроме того, был внедрен перечень профессий, для которых вакцинация является обязательной.

Читайте также: Более 22 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки