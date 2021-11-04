СБУ установила хакеров ФСБ РФ, которые провели более 5 тысяч кибератак на Украину

Киберспециалисты Службы безопасности Украины установили хакеров группировки «ARMAGEDON», которая осуществила более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным СБУ, во всемирно известную хакерскую группировку входили офицеры «Крымского» ФСБ, а также сотрудники, перешедшие на сторону России во время оккупации полуострова в 2014 году.



В СБУ пояснили, что хакерская группировка «ARMAGEDON» — это специальный проект ФСБ РФ, прицельно «работавший» по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.



«С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были: контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения); похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения); проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировка информационных систем», — говорится в сообщении.



В СБУ отметили, что удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам, несмотря на то, что они использовали вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и «прикрытия» в сети Интернет.



В настоящее время пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Также проводится следствие и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности еще по ряду статей УК Украины, включая шпионаж и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, создание и распространение вредоносных программ.

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