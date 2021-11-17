Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дело Майдана: В отношении Януковича и 9 бывших чиновников завершено досудебное расследование

17 ноября 2021, 15:33

Дело Майдана: В отношении Януковича и 9 бывших чиновников завершено досудебное расследование

По делу о силовом разгоне Майдана завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 9 экс-чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследование проводилось по специальной (заочной) процедуре.

«Установлено, что бывшие президент Украины, глава Службы безопасности, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые. акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента. Превышая власть и служебные полномочия, и без законных оснований они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов», — говорится в сообщении.

В материалах расследования указано, что 18 февраля 2014 года был организован силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду Украины в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины. Кроме того, после обеда того же дня был организован штурм Майдана под видом «антитеррористической операции». А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» Беркута и вооружение «титушек» огнестрельным оружием.

«Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен», — констатировали в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в рамках уголовного производства расследовано 1019 эпизодов, материалы дела насчитывают более 1500 томов. Прокурорами и следователями проведено более 4500 допросов свидетелей и потерпевших, более 1000 следственных экспериментов, более 2000 осмотров места событий, документов, видеозаписей, более 3500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.

Подозреваемым инкриминируют организацию совершения в составе преступной группы с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, а также организацию террористического акта.

Читайте также:

Девятерым чиновникам времен Януковича объявили подозрения по «делам Майдана». Их считают членами ОПГ

Еще по теме

Люди
Виктор Янукович
Прочее
евромайдан

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:20
«ДНР»: Коммунальные проблемы не решаются
13:04
В ОРДО утверждают, что экспортируют 60% продукции
09:26
«ДНР»: Более тысячи заражений ковидом за сутки
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября
15:20
«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря
15:00
На неподконтрольной Донетчине мирные жители продолжают страдать от боеприпасов
14:31
Закрывший КПВВ Пушилин обвинил Украину в «невыплате пенсий»
10:25
«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека
09:27
«ЛНР» зафиксировала еще 18 смертей от коронавируса
09:18
В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
16:27
В суд передано обвинение против заместителя «мэра» Донецка
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
все новости
17:32
Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину
17:16
Обстрелы и разведка дроном: Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе
17:09
Снаряд разбил крышу предприятия под Счастьем
16:45
Еще сто переселенцев выиграли льготную ипотеку
16:44
Потерял ориентиры: Пулеметчика «ЛНР» задержали на позициях ВСУ
16:07
Януковичу и подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное заключение, но Россия их не выдаст — Венедиктова
15:45
Очередной гуманитарный груз из Европы проехал в Донецк и Луганск
15:33
Дело Майдана: В отношении Януковича и 9 бывших чиновников завершено досудебное расследование
15:20
«ДНР»: Коммунальные проблемы не решаются
14:52
В Германии отреагировали на указ Путина о товарах из ОРДЛО
14:50
Лавров раскритиковал заявление Франции и Германии о последствиях нападения РФ на Украину
14:15
Правительство выделило дополнительное финансирование на жилье для переселенцев
13:51
Кабмин выделил Донетчине 25 миллионов гривен на закупку кислородных концентраторов
13:47
Тысяча за вакцинацию: Премьер рассказал, на какую карту перечислят деньги
13:24
Пограничники отчитались о задержании боевика в Луганской области
все новости
ВИДЕО
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция