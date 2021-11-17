Дело Майдана: В отношении Януковича и 9 бывших чиновников завершено досудебное расследование

По делу о силовом разгоне Майдана завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 9 экс-чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Расследование проводилось по специальной (заочной) процедуре.



«Установлено, что бывшие президент Украины, глава Службы безопасности, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые. акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента. Превышая власть и служебные полномочия, и без законных оснований они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов», — говорится в сообщении.



В материалах расследования указано, что 18 февраля 2014 года был организован силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду Украины в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины. Кроме того, после обеда того же дня был организован штурм Майдана под видом «антитеррористической операции». А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» Беркута и вооружение «титушек» огнестрельным оружием.



«Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен», — констатировали в Офисе генпрокурора.



Отмечается, что в рамках уголовного производства расследовано 1019 эпизодов, материалы дела насчитывают более 1500 томов. Прокурорами и следователями проведено более 4500 допросов свидетелей и потерпевших, более 1000 следственных экспериментов, более 2000 осмотров места событий, документов, видеозаписей, более 3500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.



Подозреваемым инкриминируют организацию совершения в составе преступной группы с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, а также организацию террористического акта.