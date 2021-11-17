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Януковичу и подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное заключение, но Россия их не выдаст — Венедиктова

17 ноября 2021, 16:07

Януковичу и подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное заключение, но Россия их не выдаст — Венедиктова

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу о расстрелах на Майдане грозит пожизненное заключение, и в основном они скрываются в России. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге в среду.

По ее словам, в число подозреваемых входят:

  • четвертый президент Украины Виктор Янукович;
  • министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко;
  • замглавы МВД Украины Виктор Ратушняк;
  • начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
  • командующий Внутренних войск МВД Украины Сергей Шуляк;
  • командир «Беркута» в Киеве Сергей Кусюк;
  • начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
  • министр обороны Украины Павел Лебедев;
  • глава СБУ Александр Якименко;
  • заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Она отметила, что Россия не выдаст их украинскому правосудию.

«Где эти люди сейчас? Все они в бегах, в основном в гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно, и совсем неслучайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что при нынешнем состоянии дел сегодня и завтра нам их никто не выдаст, но приговор суда все равно должен быть исполнен», — сказала Венедиктова.

«На территории какого государства он [приговор] будет выполнен — мы посмотрим. Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона», — подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что по данным следствия, в результате действий подозреваемых были убиты 67 участников Майдана и 13 правоохранителей, пострадали 877 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов.

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