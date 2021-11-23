В Раде зарегистрирован проект документа о продлении закона об «особом статусе» ОРДЛО

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении еще на год действия статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».



На сайте парламента указано, что соответствующий законопроект №6342 зарегистрирован 23 ноября.



В числе инициаторов законопроекта — преимущественно депутаты от фракции «Слуга народа».



Текста документа пока на сайте нет, отмечается, что он «передан на рассмотрение руководства».

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие законопроекта ежегодно продлевается.



Часто этот закон называют «об особом статусе Донбасса». Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».