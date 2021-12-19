Министр обороны Германии предлагает вводить санкции против руководства России

Новые санкции против России в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью Bild, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия», — сказала Ламбрехт.



Она высказала обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому страной для своей первой поездки в качестве главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву — в расположение сил быстрого реагирования НАТО.



«Понятно, что агрессор — Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций», — подчеркнула министр.



Также ей задали вопрос о готовности отправить войска бундесвера в Украину.

«Мы должны полностью использовать все возможности дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть согласованы в альянсе [НАТО]», — ответила Ламбрехт.