Главные новости Донбасса за неделю

Коротко и содержательно о том, что произошло на Донбассе за эту неделю.

Ситуация с распространением COVID-19

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области ковидом заболели 168 069 человек, из которых 159 721 пациент выздоровели, 5 108 — умерли.



В Луганской области без учета оккупированной территории COVID-19 выявлен в 59 821 случае. Из них 56 414 пациента выздоровели, 2 208 — умерли.



Урегулирование конфликта на Донбассе



По инициативе российской стороны 30 декабря состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Последний предупредил Путина о масштабных санкциях в случае наращивания эскалации вдоль украинских границ, на что президента РФ пригрозил Байдену полным прекращением отношений между странами.



2 января Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил его, что США, их союзники и партнеры «ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не пошла на условия России и боевиков «Л-ДНР», и при этом сохранила дипломатическую площадку переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Такой годовой итог переговоров подвел участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на то, что он состоится до конца года, очень невелики.



Россия предлагала США провести в рамках «нормандского формата» встречу с участием представителей оккупированных Донецка и Луганска, но получила отказ.



Вопрос членства Украины в НАТО такой же важный для Москвы, как и для Киева, заявили в МИД РФ. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой «начинают играть совсем другие факторы».



Права человека



Омбудсвумен Людмила Денисова призвала ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста способствовать предоставлению медицинской помощи Григорию Синченко, которого удерживают в подвале СИЗО в оккупированном Донецке. В плену Синченко подвергся жестоким пыткам, из-за чего предпринимал попытку самоубийства. Сейчас он находится в критическом состоянии.



Денисова сообщила, что у пленного Владимира Черкасса, которого боевики удерживают в оккупированной Макеевке, есть серьезные проблемы с сердцем Более двух лет боевики держали Черкасса в пыточной тюрьме «Изоляция» по обвинению в якобы «шпионаже и диверсиях», где над ним издевались, избивали и вынуждали тяжело работать.



Боевые действия



В течение минувшей недели в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.



Россия продолжает наращивание военной мощи в близости к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы. Об этом говорится в расследовании Conflict Intelligence Team.



Общество



Бывший комендант донецкой тюрьмы группировки «ДНР» «Изоляция» Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» сотрудничал со Службой безопасности Украины минимум с 2019 года. Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода». «Палыч» был задержан в Киеве только в ночь на 9 ноября 2021 года сотрудниками СБУ. Во время избрания меры пресечения в суде, Куликовский признался, что последние два года жил в столице.



Следователи Государственного бюро расследований в среду, 29 декабря, провели ряд обысков в рамках расследования преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям на Донбассе.



Служба безопасности Украины заявила, что с 2014 года разоблачила более 20 российских агентов, работавших в Украине под дипломатическим прикрытием.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс Реалии»: Как начинается 2022-й на Донбассе? Донецк, Мариуполь, Ростов: о чем рассказывают люди и к чему готовятся? Как живут местные жители? // Война Украины и России идет. Что говорят люди о возможном масштабном вторжении российской армии в Украину и о перемещении российских военных и техники?



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