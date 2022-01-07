ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»

Государственное бюро расследований опровергло информацию о наложении ареста на активы телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках расследования о государственной измене. Подозрение в этом производстве вручено пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко. 6 января Печерский райсуд Киева разрешил наложение ареста на его имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Свободные медиа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался», — говорится в сообщении.



В ГБР подчеркивают, что деятельность указанных СМИ не ограничивалась в связи с решением суда. Там отметили, что «арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины».

О том, что арест распространяется на телеканалы заявляли в партии «Европейская солидарность», лидером которой яявляется Порошенко.



20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».



Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.



6 января Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.