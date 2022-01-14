У Зеленского рассказали, когда силы теробороны начнут получать оружие

Силы теробороны в приграничных областях с 15 января должны начать получать оружие. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает «Эспрессо».



«Завтра (15 января, — Ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю», — заявил нардеп.



По его словам, необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай.



«Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», — отметил Вениславский.