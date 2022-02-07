В Киеве ожидают визиты глав МИД четырех стран

Министры иностранных дел Германии, Чехии, Австрии и Словакии совершат 7-8 февраля визиты в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает пресс-служба МИД.



«Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога относительно исторической ответственности Германии перед Украиной», — говорится в сообщении.



Во время визита глава МИД Германии Анналена Бербок также планирует посетить линию разграничения на востоке Украины, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.



Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата имеет целью продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне российских агрессивных действий, подчеркнули в министерстве.



Кулеба и главы МИД Чехии Ян Липавский, Австрии — Александр Шалленберг и Словакии — Иван Корчок проведут переговоры. Их ключевые темы — дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия в области безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.



Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, говорится в сообщении.



Славковский формат был основан премьер-министрами Чехии и Словакии и канцлером Австрии в городе Славков (Чехия) 29 января 2015 года. В рамках объединения Чехия, Австрия и Словакия укрепляют взаимодействие в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Председательство происходит на ежегодной ротационной основе (с 1 июля по 30 июня). В настоящее время председательствует Чехия.

Кулеба заявил, что визиты партнеров Украины проходят не просто ради официоза. «Партнеры привозят с собой поддержку конкретную поддержку — финансовую или в сфере безопасности», — отметил он.