Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное

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Эскалации ситуации вокруг границ Украины



● Президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Москву заявил, что его целью переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным было предотвратить эскалацию конфликта в Украине. По словам Макрона, эту цель удалось выполнить.



● Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины, поэтому необходимо достичь договоренности по конкретным шагам для стабилизации ситуации и достижения деэскалации.



● Самым реалистичным сценарием провокации РФ может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины, заявил министр обороны Алексей Резников. Он убежден, что российский сценарий 2014 года сегодня невозможен.



Что еще стоит знать



● Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин дал интервью агентству Reuters, в котором заявил, что полномасштабная война может начаться в любой момент, а также перечислил виды вооружений, в котором нуждаются боевики. Министерство иностранных дел упрекнуло Reuters за интервью с Пушилиным, в котором его представили как «лидера поддерживаемых Россией сепаратистов», а отдельные районы Донетчины — «отколовшейся донецкой народной республикой».



● Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отозвал законопроект, «который не соответствовал Минским соглашениям». В Офисе президента отметили, что законопроект о переходном периоде был отозван Кабинетом министров из-за рекомендаций Венецианской комиссии.



● Президент Владимир Путин, говоря о недавнем заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не удовлетворен всеми пунктами Минских соглашений, сказал «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится». «Украина, действительно, красавица, — ответил Зеленский Путину, добавив. — По поводу "моя", что он говорит по поводу Украины, мне кажется, это уже перебор».



● В ближайшее время в рамках Трехсторонней контактной группы может быть выработано общее понимание комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



● В Минских соглашениях нет понятия «автономия» для Донбасса, на чем настаивает Россия, заявили в посольстве США в Украине. В дипмиссии отметили, что Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать «Минск», в том числе ежегодно принимая закон об «особом статусе» Донбасса.



● Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России, если у него возникнут сложности, и это предложение остается актуальным. Порошенко в ответ посоветовал Путину «наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине».



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