СНБО может ввести санкции против депутатов Госдумы, поддержавших обращение к Путину о признании «Л-ДНР»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предложит Совету нацбезопасности и обороны наложить персональные санкции на депутатов Госдумы России, которые поддержали обращение к российскому президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



«Украина на такие действия должна отвечать адекватно и одним из таких направлений могло бы стать наложение санкций на каждого депутата, который проголосовал за это решение. Это будет справедливо, это будет адекватно. Я как член Совета национальной безопасности и обороны буду такое решение предлагать украинскому СНБО», — сказал Стефанчук журналистам.



Он также сообщил о намерении украинских депутатов обратиться к своим зарубежным коллегам, «чтобы они рассмотрели вопрос персональных санкций в отношении каждого депутата российской думы, который проголосовал за это решение».

5 февраля Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств».В Украине назвали это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



В Кремле согласны, что признание «Л-ДНР» будет противоречить Минским соглашениям.