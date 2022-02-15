Макрон призвал Путина не признавать «Л-ДНР»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина не признавать так называемые «Л-ДНР». Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.



«Мы сохраняем бдительность и просим (Путина, — Ред.) не выполнять просьбу Государственной думы», — заявил представитель Елисейского дворца.



«Президент России сказал, что это парламентская инициатива, которую он не одобрил», — добавил спикер.

Во вторник Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.