В Донецке звучит сирена, появились автобусы для эвакуации

Сирена гражданской обороны звучит в Донецке. Тем временем в городе подготовили автобусы, которые, как предполагается, будут вывозить желающих эвакуироваться.



«Мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин опубликовал адреса точек сбора для эвакуации. Ожидается, что первые эвакуационные автобусы выедут в 20:00 по местному времени (19:00 по Киеву).



Из-за сирен и заявлений об эвакуации люди начали вставать в очереди у банкоматов и заправок. Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», ажиотаж наблюдается и в продуктовых магазинах.

Подконтрольный «ДНР» телеканал «Юнион» выпустил первый сюжет об эвакуации жителей. В нем показан детский дом №1 в Донецке. Директор отметила, что еще не знает, куда их отвезут.

«Мэр» Горловки Иван Приходько также опубликвал адреса сбора и назвал список вещей, которые необходимо взять с собой:

Копии документов в непромокаемой упаковке. Ключи от дома. Деньги — кредитные карты и наличные. Мобильный телефон с зарядным устройством, пауэрбанк. Средства гигиены. Одежда: несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь. Аптечка.

Есть и люди, которые не хотят уезжать. «Куда уезжать, чтобы жить в палатке в Ростове? Нет, спасибо», — сказал корреспонденту: «Новостей Донбасса» знакомый дончанин.



По словам мужчины, не хотят уезжать и его соседи. Кто-то не хочет бросать хозяйство, у кого-то лежачие родственники. Вместе с тем у собеседника НД есть опасения по поводу обострения боевых действий, поэтому он готов укрыться в подвале.

Сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Похожее заявление о нобходимости срочного выезда людей позже сделал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Оба главы самопровозглашенных формирований объясняют эвакуацию «угрозой наступления» украинской армии.



В администрации губернатора Ростовской области сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев из ОРДЛО.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что Вооруженные силы Украины не будут идти в наступление на Донбассе, а конфликт будет решаться политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.