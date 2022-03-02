Армия РФ потеряла убитыми и ранеными 5 840 человек, 211 танков и 40 РСЗО – Генштаб ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил Украины озвучили общие боевые потери российской армии.
Общие потери с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:
личного состава — более 5 840 человек,
танков — до 211,
боевых бронированных машин — 862 единицы,
артиллерийских систем — 85,
РСЗО — 40,
средств ПВО — 9,
самолетов — 30 единиц,
вертолетов — 31 единица,
автомобильной техники — 355,
легких скоростных катеров — 2 единицы,
цистерн с ППМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Бей оккупанта! Вместе победим!", — говорится в сообщении.
По состоянию на утро среды российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать столицу и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе ВСУ.