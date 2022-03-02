Армия РФ потеряла убитыми и ранеными 5 840 человек, 211 танков и 40 РСЗО – Генштаб ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил Украины озвучили общие боевые потери российской армии.

Общие потери с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:



личного состава — более 5 840 человек,



танков — до 211,



боевых бронированных машин — 862 единицы,



артиллерийских систем — 85,



РСЗО — 40,

средств ПВО — 9,



самолетов — 30 единиц,



вертолетов — 31 единица,



автомобильной техники — 355,

легких скоростных катеров — 2 единицы,

цистерн с ППМ — 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня — 3,



Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.



Бей оккупанта! Вместе победим!", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать столицу и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе ВСУ.