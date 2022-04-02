Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье: для кого доступна услуга и как подать заявку

Украинцы, владеющие жильем площадью до 150 кв.м., которое было разрушено в результате российского вторжения в Украину, смогут подать заявку на получение компенсации через приложение «Дія». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Принято соответствующее решение о возмещении уничтоженного вашего жилого фонда, жилого имущества, но для этого нужно зайти в приложение "Дія", выбрать там опцию "Услуги" и в этих "Услугах" подать заявление на возмещение уничтоженного жилого имущества. До 150 метров правительство будет возмещать или разницу, если ваша жилая площадь уничтоженного дома или квартиры составляла более 150 метров», — сказал Арестович на брифинге в субботу.



Как подать заявку:



– Обновите приложение

– В разделе Услуги выберите «Поврежденное имущество».

– Заполните форму, в которой укажите данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений, контактные данные.