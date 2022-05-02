Запущен новый сайт, который поможет эвакуированным украинцам найти жилье

В министерстве цифровой трансформации презентовали совместный проект Офиса президента и «Укрзализницы» «Там, где вас ждут». Портал призван помочь украинцам проще эвакуироваться, найти жилье и получить гуманитарную помощь.



На сайте можно просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения, найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.



В Минцифры также рассказали о новых возможностях на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Лозовой, а также в некоторых поездах. Теперь сотрудники «Укрзализныци» будут регистрировать в единой системе эвакуируемых и помогать найти жилье.



«Для этого Минцифра снабдила планшетами сотрудников и волонтеров Укрзализныци. За счет криптофонда Aid For Ukraine закупили для них 68 планшетов», — сообщили в Министерстве.

Ресурс «Там, где вас ждут» доступен по ссылке.