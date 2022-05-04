В Макеевке горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Макеевке. Фото: ДАН

Глава «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что пожар произошел в результате обстрела. «"Прилет" по Червоногвардейскому району Макеевки в район нефтебазы, спастельные службы выехали», — сказал он в эфире «Соловьев.Live».

Как сообщил «ДАН» один из сотрудников экстренных служб на месте, в ликвидации пожара участвуют несколько десятков расчетов. Существуют как минимум два больших очага возгорания, есть угроза распространения пожара на другие резервуары с топливом. Огонь от пожара поднимается на несколько десятков, а дымовой столб — на сотни метров.

Между тем «Штаб территориальной обороны ДНР» сообщает, что поступили данные о погибшем и двух раненых на нефтебазе.

29 апреля пожар на нефтебазе произлшел в Донецке.