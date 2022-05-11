За сутки на «Азовсталь» войска РФ совершили 38 авианалетов

За минувшие сутки на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе российскими войсками было совершено 38 авианалетов, в том числе 4 налета стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает полк «Азов».



Помимо этого военные указывают, что «противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты».

Ранее в Донецкой ОВА заявили об отсутствии гражданских лиц на «Азовстали». При этом находящиеся там военные неоднократно призывали эвакировать раненных военных с территории завода.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила много вариантов для эвакуации своих военных с территории «Азовстали». Однако Россия не дает согласия ни на один из них.