Российские войска развернули пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М» в Белгородской области РФ. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаб Вооруженных сил Украины.



«В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз», — говорится в сообщении.



На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усилили ведение разведки, также отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных с Украиной районах Гомельской области.



На Северском направлении противник продолжает обстреливать населенные пункты и инфраструктурные объекты в Сумской и Черниговской областях, а также в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.



«На Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу», — рассказали в Генштабе.



Группировка российских сил проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершают артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.



На Донецком направлении силы РФ пытались прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.



РФ нанесены авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.



На Лиманском направлении захватчик не вел активных боевых действий, но совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.



На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии противник обстреливает позиции украинских сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. В ВСУ подчеркнули, что наступление отражено, россияне понесли потери и былы вынужден отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении российские силы пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.



На Кураховском направлении агрессор вел штурм в районе Марьинки, потерпел поражение. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.



На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции украинских ВС и гражданскую инфраструктуру.



«На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны», — сообщают в Генштабе.



На Бессарабском направлении ситуация без изменений.



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