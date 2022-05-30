Франция готова взять на себя роль посредника в переговорах Украины с РФ - глава МИД

Франция готова взять на себя роль посредника в открытом диалоге Украины с Россией, когда это понадобится. Об этом сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает «Интерфакс-Украина».



«Сейчас мы видим, что идут очень интенсивные, ожесточенные бои, и потому о переговорах речь не идет. Но придет такой день, когда переговоры надо будет вести. И для того, чтобы это был открытый и серьезный диалог, чтобы выйти на результат, а не просто занять новые территории, мы будем рядом с Украиной, чтобы быть посредником в таких переговорах и в тех условиях, в том контексте, когда эти переговоры понадобятся», - сказала Колонна.

Президент Франции Эмманюэль Макрон регулярно совершает звонки президенту России Владимиру Путину с начала полномасштабного вторжения. Последний телефонный разговор между главами государств состоялся в субботу.