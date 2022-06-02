Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму

В Волновахском районе под Мариуполем оккупанты организовали фильтрационную тюрьму. Это уже второе подобное место незаконного содержания украинцев, о котором стало известно, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Раньше мы сообщали о первой фильтрационной тюрьме в селе Еленовка на базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52. Именно здесь содержатся бывшие правоохранители, проукраинские активисты и журналисты. Теперь стало известно о второй фильтрационной тюрьме на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Судя по информации, именно здесь содержатся "неблагонадежные" до вынесения приговора или прохождения фильтрации. Те, кто просто оказался подозрительным и не принадлежит к вышеназванным категориям», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.



По его словам, именно здесь находятся более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации.



Советник мэра отметил, что обе бывшие исправительные колонии по состоянию на 24 февраля этого года были пусты.



«Интересный факт относительно волонтеров. Практически все они получали удостоверения от Красного Креста Украины. Теперь становится понятным, зачем так называемая "ДНР" развернула программу дискредитации Красного Креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров», — добавил Андрющенко.



Он также опубликовал снимок месторасположения Волновахской колонии в поселке Молодежное.