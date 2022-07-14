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Ракетный удар по Виннице: Задержаны несколько десятков возможных наводчиков

14 июля 2022, 19:53

Ракетный удар по Виннице: Задержаны несколько десятков возможных наводчиков

В Виннице правоохранители задержали несколько десятков человек, которых подозревают в возможной причастности к нанесению ракетного удара. Об этом заявил  министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге.

Он рассказал, что на месте удара были выявлены остатки двух ракет типа «Калибр», всего россиянами по Виннице было выпущено четыре ракеты, две из них сбила ПВО.

«После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины», — сказал министр.

По словам Монастырского, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков, но оккупанты использовали тот вид ракет, который наводится по координатам.

«Это тот вид артиллерии, который наводится не "в глаза", а наводится по координатам», — отметил глава МВД.

Он добавил, что продолжается разбор завалов, ракетным ударом повреждено или разрушено 36 зданий.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 22 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.

Согласно данным ГСЧС, количество пропавших без вести в результате обстрела Винницы выросло до 46 человек. Кроме этого, 52 человека, в том числе трое детей, госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии, повреждены 55 зданий, 40 автомобилей.

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