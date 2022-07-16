Гаага для Росії: Стало відомо, коли суд ООН почне розглядати справу про геноцид українців

Справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців Міжнародний суд ООН у Гаазі може почати розглядати по суті вже восени. Про це повідомив представник України у Міжнародному суді ООН, посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич, передає «Європейська правда».



«Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Росія має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду у цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті», - сказав він.



Кориневич зазначив, що Україна може притягнути до відповідальності Росію як державу, а також конкретних осіб.



1 липня Україна подала до Міжнародного суду ООН Меморандум у справі проти РФ за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.