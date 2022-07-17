Медведєв вважає загрозою відмову країн НАТО визнати Крим російським

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає відмову України та країн НАТО визнати Крим російським загрозою для РФ. Про це він заявив у ході зустрічі із ветеранами, пише російський «Інтерфакс».



Він пригрозив «влаштувати Україні судний день» у разі спроб повернути окупований півострів Крим.



«Наслідки очевидні, що у випадку, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий, сховатися буде дуже складно», - заявив він.



Також Медведєв вважає, що Захід нібито збирається "роздерти Росію".

Раніше представник ГУР МО Вадим Скибіцький не виключив, що Україна може використати РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів в анексованому Криму.