Ракети ATACMS вдарили по військовому аеродрому в Курській області РФ

Вночі був атакований військовий аеродром у Курській області Росії. Кадри відео

В результаті атаки ATACMS на військовий аеродром «Халіно» в Курській області поранено двох військовослужбовців. Про це сьогодні повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що 7 ракет ATACMS та 12 БПЛА атакували вночі Курську область. Як з'ясувало видання ASTRA, ракети збивалися: в районі Курська, Курчатова, села Миколаївка Курчатівського району, села 2-а Моква Курського району, села Олексіївка Жовтневого району, села Старкове Жовтневого району.

Також повідомляється, що як мінімум одна ракета атакувала військовий аеродром «Халіно», там поранень дістали 2 військовослужбовці, вони госпіталізовані. Пошкоджено приватний будинок, про пошкодження на аеродромі наразі невідомо.

Губернатор Курської області раніше повідомив: «Удар ЗСУ цієї ночі відбивали наші бійці ППО: збито 7 українських ракет і 7 БПЛА літакового типу».

Також провоєнний російський телеграм-канал Fighterbomber стверджує, що минулої ночі ЗСУ запустили 8 ATACMS і всі вони були випущені по аеродрому.



Оновлено. Пізніше у мережі опублікували відео ударів ATACMS по Курщині в ніч на 25 листопада.



Окрім ударів по аеродрому можна побачити два удари по позиції ЗРК С-400, що намагалася відбити атаку.



Всього на відео можна побачити прильоти мінімум 5 ракет ATACMS з касетною частиною, зазначає український OSINT-проєкт «КіберБорошно».

Розриви суббоєприпасів касетної ATACMS у Курській області



Крім «прильотів» по аеродрому «Курськ-Восточний» можна побачити два удари по позиціях С-400, які намагалася відбити атаку. pic.twitter.com/KoTnKKu6Z6 — Новини Донбасу (@novostidnua) November 25, 2024

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада у російській Калузі безпілотники атакували нафтобазу та оборонне підприємство.