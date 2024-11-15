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Ветеранам у Донецькій області виділять із бюджету країни 367 млн гривень на житло

15 листопада 2024, 21:55

Ветеранам у Донецькій області виділять із бюджету країни 367 млн гривень на житло

З державного бюджету до кінця року Донеччина отримає 376,7 млн гривень, щоб забезпечити житлом 169 ветеранів. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Йдеться про учасників бойових дій з-поміж переселенців, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 груп та сімей полеглих захисників та захисниць.

При цьому не уточнюється, в якому регіоні буде надано житло для ветеранів.

Чиновники наполягають, що у кожній області має бути створена комунальна установа, яка займатиметься питанням підтримки ветеранів. Йдеться як про матеріальний добробут, так і про фізичне здоров'я, психологічний стан та всі інші можливі гострі питання.

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