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Зеленський назвав причини, через які військам РФ вдається просуватися на сході України

16 листопада 2024, 11:24

Зеленський назвав причини, через які військам РФ вдається просуватися на сході України

Ситуація на східних напрямках фронту складна. Армії окупанта вдається просуватися, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«На сході ситуація справді складна. І є повільне, проте, пресинг росіян з різних причин. Наповнення нашої бригади людьми підготовленими навчаннями, наповнення бригад комплектації зброєю — усі ці процеси були досить повільними», — сказав Зеленський в інтерв'ю «Супільному» з нагоди 100-річчя Українського радіо.

За словами президента, не можна просто наповнювати бригаду людьми,  «якщо бригада чекає на ту чи іншу зброю». Зеленський зазначив, що Україна чекала на постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодженої в Конгресі США.

Крім того, потрібна ротація бригад.

«Уявіть, що інші бригади стоять неукомплектовані. Просто кинути їх як м'ясо, як росіяни, ніхто не хоче», — наголосив глава держави.

Як повідомлялося, російська армія окупувала селище Максимівка у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ також просунулась у низці населених пунктів на Донбасі.

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