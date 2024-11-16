Вранці РФ вдарила по складських будівлях у районі Краматорська

На Донеччині обстріли російських військ призвели до великих пожеж в адміністративних будівлях. Також рятувальники гасили вогонь в складських приміщеннях.

У п'ятницю, 15 листопада, пожежа виникла в одній з адміністративних будівель Лимана.

Того ж дня окупант завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району, внаслідок чого спалахнули виробниче обладнання та будівельні матеріали у складських будівлях. Пожежники ліквідували спалах на загальній площі 400 кв. м.

Вранці 16 листопада російська авіація влучила двома керованими авіабомбами в адміністративну будівлю у селі Іванопілля Краматорського району. Сталося часткове руйнування, а також спалахнула покрівля будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

Також внаслідок обстрілу ушкоджено 10 приватних житлових будинків.



За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти на Донеччині. Загинули 3 людей.