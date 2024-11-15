Загін ЗС РФ потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Загін російських штурмовиків потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку. Відео опублікувала 5-та окрема штурмова Київська бригада.



«Сьогодні наші воїни знову довели свою майстерність і рішучість, безжально знищивши штурмову піхоту противника. Кожен метр української землі – під їхньою надійною охороною, кожен бій – крок до перемоги!», – підписали відео бійці 5 штурмової.



Крім того, ЗСУ відбили 24 штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Чумацьке, Жовте та Пустинка.



Нагадаємо, ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині та знаходження армії РФ у Куп'янську.