Обстріл Харківської області: поранено 3 людей

Війська РФ завдали удару по селищу Осинове Куп'янської громади Харківської області, є постраждалі серед мирного населення.



«Станом на цей час — троє постраждалих. На місці працюють медики Обласного центру екстреної допомоги», — повідомляє Харківська ОВА.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили керованими авіабомбами.

Раніше у Золочівській громаді Харківської області під мінометний обстріл потрапила бригада екстреної медичної допомоги, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.



Бригада та автомобіль не постраждали.



За його словами минулої доби обстріли РФ зазнали також Великий Бурлук (частково зруйновано будівлю ліцею, суду, вибито вікна у трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках, лікарні, селищній раді) та Ізюм (зруйновано складські приміщення підприємства, пошкоджено фасади, вікна та двері приватних будинків).