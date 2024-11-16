З початку року Росія вбила щонайменше 1770 українців — звіт ООН

З початку повномасштабної війни РФ проти України понад 36 тисяч українців постраждали, у тому числі 12 162 загинули. Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).



«У жовтні в Україні загинули щонайменше 183 цивільні особи та 903 отримали поранення. 45% загиблих були старші 60 років. Серед жертв дев'ятеро дітей загинули та 49 отримали поранення», — йдеться у щомісячному звіті.



Загалом за 10 місяців цього року, за даними ООН, через розв'язану Росією війну було вбито 1770 цивільних, тоді як за весь 2023 рік — 1971, а за 2022 рік — 8427.



Уточнюється, що загальна кількість втрат серед цивільних осіб невідома, адже Росія приховує реальні дані про жертви у таких захоплених містах як Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сіверськодонецьк.



Зазначається, що російські війська посилили атаки з використанням безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії (боєприпасів, що баражують) по всій країні — за місяць, за повідомленнями, було зафіксовано понад 1900 таких ударів. Внаслідок ударів або падіння уламків від перехоплених боєприпасів загинули 6 цивільних осіб та 21 особу було поранено, а також завдано шкоди цивільному майну та інфраструктурі.



У жовтні внаслідок атак БПЛА малої дальності на території Херсонської області, контрольованої урядом України, було вбито 17 цивільних осіб та 127 дістали поранення. А майже щоденні авіабомбардування Харкова вбили щонайменше 8 цивільних осіб та поранили 88.



УВКПЛ додає, що у жовтні було зруйновано 6 та пошкоджено 48 освітніх закладів, а також зруйновано один та пошкоджено 29 медичних закладів.



Усього з моменту повномасштабної агресії РФ було зруйновано 75 медичних та 324 освітніх закладів. Пошкоджено 587 лікарень та 11 172 школи та дитячих садка.