У Вінниці затримано військового блогера, який збирав допомогу для ЗСУ

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру українському військовому блогеру, який ошукав людей під час збору коштів для підрозділу ЗСУ. Про це повідомили у Нацполіції України.



«У липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати п'ять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйонів гривень. Терміновість та важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом», — зазначили правоохоронці.



При цьому частину зібраних грошей чоловік залишив собі, встановили слідчі. Йдеться мінімум про 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів.



«Про це свідчить рух коштів за його приватними картковими рахунками, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування», — зазначили в поліції.



Блогера затримали у Вінниці, де він мешкає. Його підозрюють у шахрайстві.



Слідство продовжується. Незабаром підозрюваному буде обрано запобіжний захід.