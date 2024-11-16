З окупації виїхали ще 15 дітей

З тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 15 дітей.



Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.



Він розповів історії деяких з тих, хто повернувся, та їхніх сімей. Так, юним українцям загрожувала російська мілітаризація. Наприклад, одному з хлопців Кирилу вручили повістку у 17-річному віці.



Віталіна була на останніх місяцях вагітності, коли росіяни зайшли до її села. Їй довелося народити дитину в окупації та отримати російські документи, аби у жінки не забрали малюка.



Також на підконтрольну Україні територію повернули Марічку, яку окупанти змушували ходити до російської школи, говорити там лише російською та вчити вірші про «велич Росії». Коли дівчині виповнилося 18, її поставили перед вибором: стати росіянкою чи вирушити на підконтрольну Україні територію пішки, без речей.



Будинок ще однієї жінки — Олени — затонув через підрив Каховської ГЕС. Вона зважилася виїжджати з окупації заради сина, бо він почав впадати у депресію.



Як повідомлялося, РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.



Загалом з початку вторгнення благодійної організації Save Ukraine вдалося повернути 538 дітей. На початок листопада всього Україні вдалося повернути 1001 дитину з окупованої території.