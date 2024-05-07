Війська РФ просунулися у Новопокровського — DeepState

На південь від Очеретиного війська РФ просунулися у Новопокровського. Фото: скріншот карти DeepState

На південь від Очеретиного війська РФ просунулися у Новопокровського, повідомляє український аналітичний онлайн-сервіс DeepState.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку на околицях Новоолександрівки, Новопокровського, Сокола, Уманського, Яснобродівки, Нетайлово та Невельського.



Після окупації Авдіївки російські війська змогли просунутися на 20 км у бік Покровська.



У цьому районі за просування армії РФ відповідають: 433-й мотострілецький полк, 55-та окрема мотострілецька бригада, 74-та окрема мотострілецька бригада і 27-ма мотострілецька дивізія (колишня 21 омсбр).



Нагадаємо, що окупаційні війська РФ захопили Кислівку у Харківській області.