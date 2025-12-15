Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін на вокзалі окупованого Маріуполя. Фото: Пушилін у Телеграм

15 грудня голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін разом з міністром транспорту РФ Андрієм Нікітіним оглянули «потужності» залізничного вокзалу окупованого Маріуполя. Про це стало відомо із заяви Пушиліна.



За його словами, залізнична інфраструктура захопленої частини регіону нібито «готова до роботи».



«Почнемо з приміського сполучення. Проробляється запуск електричок між Донецьком та Маріуполем, а також між Донецьком та Макіївкою», – заявив голова угруповання «ДНР».



Варто зазначити, що від початку окупації частини Донецької області загарбники так і не змогли налагодити залізничне сполучення. Наприклад, вокзал у Донецьку з 2014 року стояв законсервованим і не працював, а у травні 2025-го окупанти «похвалилися» прибуттям туди однієї електрички із захопленого Дебальцевого.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі підрядники з РФ планують звести чотири ЖК на місці зруйнованих будинків.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко