Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зеленський призначив голову Маріупольської міської військової адміністрації
17 грудня 2025, 20:17

Зеленський призначив голову Маріупольської міської військової адміністрації

Зеленський призначив голову Маріупольської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про нове кадрове призначення у Донецькій області. Згідно з документом №148/2025-рп, Вадим Бойченко призначено начальником Маріупольської міської військової адміністрації Маріупольського району.

Розпорядження було ухвалено 17 грудня 2025 року. Воно набирає чинності з дня підписання та визначає керівника військової адміністрації міста Маріуполя — ключового органу управління на території району в умовах воєнного стану.

Призначення закріплює відповідальність Вадима Бойченка за координацію роботи місцевих структур, забезпечення життєдіяльності громади та взаємодію з центральними органами влади.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Інше
очільник МВА
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
10:31
Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті
09:35
ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
10:25
У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення
17:46
БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька
14:03
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
усі новини
22:37
США та Росія готують переговори щодо України в Майамі — Politico
22:11
Найуспішніші операції Сил оборони у 2025 році
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
20:17
Зеленський призначив голову Маріупольської міської військової адміністрації
19:23
Росія шукає найманців в Ірані через листівки та месенджери
18:49
За 14 кілометрів до фронту: родини з дітьми залишаються у Таврійському
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:47
У Новопідгородньому підірвали будинок з піхотою РФ — відео
17:30
Удар під водою: як атака на «Варшав'янку» б'є по пусках «Калібрів»
17:05
33 працівниці McDonald’s в Україні добровільно вступили до лав ЗСУ
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
16:34
Російський БПЛА атакував машину, яка їхала вулицею у Костянтинівці: водій загинув на місці
16:16
Рятувальники евакуювали жительку прифронтової Дружківки
15:50
У поліції розповіли, як проходить евакуація з Добропілля і чи є у прифронтовому місті діти
15:49
На Донеччині поліцейські відбивають атаки дронів під час евакуації
15:30
У метро Берліна створили підземний клас на підтримку українських дітей
15:06
Фільм «2000 метрів до Андріївки» увійшов в шортлист премії Оскар-2026
14:55
У Дар'ївці дрон РФ вбив 57-річного чоловіка — розпочато розслідування
14:09
ЗСУ взяли під контроль 90% Куп'янська і відбили території на захід від Покровська – Сирський
усі новини
ВІДЕО
Найуспішніші операції Сил оборони у 2025 році Найуспішніші операції Сил оборони у 2025 році
17 грудня, 22:11
Атака безпілотників на окупований Донецьк. Кадр із відео В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
17 грудня, 21:20
Росія шукає найманців в Ірані через листівки та месенджери Росія шукає найманців в Ірані через листівки та месенджери
17 грудня, 19:23
За 14 кілометрів до фронту: родини з дітьми залишаються у Таврійському За 14 кілометрів до фронту: родини з дітьми залишаються у Таврійському
17 грудня, 18:49
Вибух знищив будівлю з російською піхотою. У Новопідгородньому підірвали будинок з піхотою РФ — відео
17 грудня, 17:47
Удар під водою: як атака на «Варшав'янку» б'є по пусках «Калібрів» Удар під водою: як атака на «Варшав'янку» б'є по пусках «Калібрів»
17 грудня, 17:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір