Зеленський призначив голову Маріупольської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про нове кадрове призначення у Донецькій області. Згідно з документом №148/2025-рп, Вадим Бойченко призначено начальником Маріупольської міської військової адміністрації Маріупольського району.



Розпорядження було ухвалено 17 грудня 2025 року. Воно набирає чинності з дня підписання та визначає керівника військової адміністрації міста Маріуполя — ключового органу управління на території району в умовах воєнного стану.



Призначення закріплює відповідальність Вадима Бойченка за координацію роботи місцевих структур, забезпечення життєдіяльності громади та взаємодію з центральними органами влади.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»