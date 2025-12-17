У поліції розповіли, як проходить евакуація з Добропілля і чи є у прифронтовому місті діти

Евакуація у Донецькій області. Фото: поліція

Наразі не так багато заявок надходить на евакуацію з міста Добропілля. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, евакуація з Добропілля проходить як і скрізь – обстріли, дрони.



«Кожна прифронтова територія – це важко. Звичайно, дронів багато, вони постійно завдають ударів. Тобто щоразу потрібно і постійно контролювати небо, і спілкуватися з людьми. Однак не так багато охочих виїхати. Переважна більшість людей вже евакуювалася. Коли росіяни почали активно завдавати ударів по Добропіллю, то, звісно, переважна більшість людей виїхала. Наразі заявок небагато, але з кожним обстрілом вони надходять», – розповів Дяченко.



Речник поліції Донеччини зазначив, що у місті офіційно немає дітей, а випадків повернення сімей з дітьми у саме Добропілля не фіксували.



«Однак ми знаємо, що є такі випадки, коли сім'ї повертаються на прифронтові території. Намагаємося це контролювати, працюємо спільно з військовими адміністраціями – міськими та обласною, щоб унеможливити такі випадки», – додав він.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко