Росія шукає найманців в Ірані через листівки та месенджери

Росія почала приховане вербування найманців в Ірані. Про це повідомляють Міжнародний медіацентр протидії дезінформації та проєкт «Хочу жити». Йдеться не про публічну кампанію: набір ведеться через листівки, месенджери та посередників.



Оголошення зафіксовані у кількох містах Ірану, включаючи Тегеран. Здобувачам пропонують вступити до російської армії за гроші: бонус до 20 тисяч доларів за «реєстрацію» та близько 2 тисяч доларів на місяць. В окремих випадках обіцяють від 3 до 5 тисяч доларів щомісяця.



Для порівняння, середня зарплата в Ірані зараз становить 400—600 доларів — тобто дохід пропонують у 5—7 разів вищий за середній. Вербування посилається на канал у Telegram, створений у листопаді 2025 року, де набір ведеться кількома мовами. Окремо зазначено, що шукають чоловіків 18—45 років, а також жінок із медичною освітою. Їм обіцяють житло та оплату дороги до Росії.



Експерти зазначають, що Іран — зручна мета для такої схеми: жорсткі санкції, інфляція понад 40% та високе безробіття серед молоді створюють ґрунт для фінансового тиску на вразливі групи. Йдеться не про тисячі людей відразу, а про сотні на першому етапі — за схожими моделями, які Росія раніше тестувала у Сирії та країнах Африки.

Подробиці в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив до шортліста премії Оскар-2026.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»