США та Росія готують переговори щодо України в Майамі — Politico

США і Росія планують провести переговори щодо війни в Україні в Майамі найближчими вихідними, повідомляє Politico. Зустріч стане продовженням нещодавніх консультацій щодо гарантій безпеки між США, Україною та європейськими партнерами, які пройшли у Берліні.



За даними джерел, переговори відбуваються на тлі спроб адміністрації Дональд Трамп домогтися припинення майже чотирирічних бойових дій. Після невдалих ініціатив Вашингтон посилив тиск на Київ, наполягаючи на поступках, тоді як позиція Москви, за словами співрозмовників, суттєво не змінилася.



Очікується, що до російської делегації увійде глава суверенного фонду РФ Кирило Дмитрієв, а США представлятимуть спецпосланець Стів Уіткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Білий дім поки що не прокоментував інформацію.



Окремо США мають намір зібрати у себе групу військових чиновників країн-прихильниць України для обговорення технічних аспектів безпеки та територіальних питань. За словами джерел, радник із нацбезпеки України Рустем Умеров може провести зустріч з американською стороною напередодні американсько-російських переговорів.



Паралельно європейські лідери обговорюють варіанти гарантій для Києва, включаючи демілітаризовану зону вздовж лінії фронту, моніторинг можливого перемир'я та допомогу у відновленні українських Збройних Сил.

Раніше «Новини Донбасу» писали про найуспішніші операції Сил оборони у 2025 році.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»