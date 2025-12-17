Фільм «2000 метрів до Андріївки» увійшов в шортлист премії Оскар-2026

2000 метрів до Андріївки потрапив до шортліста премії Оскар. Фото: портал «Нове українське кіно»

Український фільм режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» потрапив у шорлист у категорії «Документальний повнометражний фільм». Про це повідомили на сайті премії.



Крім того, анімаційна стрічка «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої потрапила до категорії «Короткометражний анімаційний фільм».



Остаточних номінантів на кінопремію оголосять 22 січня 2026, а церемонія нагородження переможців запланована на 15 березня наступного року.



Світові кінокритики сприйняли фільм дуже високо. В український прокат «2000 метрів до Андріївки» вийшов 28 серпня 2025 року.



Кінострічку зняли у спільному виробництві Associated Press та PBS Frontline. Зйомки фільму розпочалися у вересні 2023 року, а вся робота зайняла майже півтора року.



Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року — бої за село Андріївка, що за 10 кілометрів від Бахмута. Тоді ЗСУ вдалося вибити російські війська із села, проте невдовзі росіяни знову його захопили.



Зазначимо, що фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який одержав «Оскар».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»