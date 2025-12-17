Удар під водою: як атака на «Варшав'янку» б'є по пусках «Калібрів»

У порту Новоросійська підводний безпілотник Служби безпеки України уразив російський дизель-електричний підводний човен проєкту «Варшав'янка» — носій крилатих ракет «Калібр». Це перший зафіксований випадок успішної атаки сучасного підводного бойового корабля за допомогою підводного дрона.



Дрон подолав бонові загородження та вдарив у кормову частину — район кермів та гвинтів. Субмарина не затонула, проте отримала критичні пошкодження та фактично знерухомлена: її утримують на плаву екстреними роботами, а буксирування загрожує затопленням.



Вартість такого човна оцінюється приблизно в 400 млн доларів, при цьому через санкції реальна ціна відновлення або заміни може бути вищою. Українська сторона опублікувала відео підводного вибуху на причалі.



Йдеться про човен класу Kilo (за класифікацією НАТО), який вважається однією з ключових одиниць Чорноморського флоту РФ. Експерти зазначають, що удар знижує можливості Росії застосовувати «Калібри» по українських містах і змушує перерозподіляти сили на захист баз.



Операцію Служба безпеки України проводила спільно із ВМС України. У Москві офіційно заперечують пошкодження і публікують «заспокійливі» кадри, проте в день атаки з Новоросійської бухти зник ще один однотипний підводний човен, що опосередковано вказує на серйозність інциденту.



Раніше через загрозу ударів частину флоту вже було виведено із Севастополя до Новоросійська, але й нова база не забезпечила повного захисту. За оцінками аналітиків, атака посилює психологічний тиск на російський флот та скорочує кількість доступних платформ для ракетних пусків, підтверджуючи зростання ефективності українських морських дронів.



Докладніше — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»