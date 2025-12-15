DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області

Скріншот: DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, за 3 роки та 8 місяців повномасштабної війни — це 44 місяці або близько 1350 днів — армія РФ змогла окупувати 23% території Донецької області. При цьому під контролем Сил оборони України залишається 22,6% регіону.



Незважаючи на те, що в щоденних зведеннях лінія фронту на Донеччині виглядає динамічною, в масштабі всієї області просування окупантів залишається вкрай повільним. До початку повномасштабного вторгнення проросійські бойовики контролювали близько 32% території області.



У перші 40 днів війни на тлі провалу оборони на півдні України та оточення Маріуполя російські війська зуміли захопити ще 22,4% Донецької області. Проте після цього темпи наступу помітно знизилися. Сили оборони України закріпилися на межі від Великої Новосілки до Вугледару, а спроби штурмів Донецького укріпленого району (ДонУР) обернулися для окупантів значними втратами та виснаженням.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»