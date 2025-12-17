Рятувальники евакуювали жительку прифронтової Дружківки

Евакуація із Дружківки.

Рятувальники евакуаційної групи «ФЕНІКС» евакуювали жительку прифронтової Дружківки до більш безпечного району, надавши їй необхідну допомогу та забезпечивши організовану евакуацію. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.



У відомстві наголосили, що евакуація залишається одним із небагатьох способів зберегти життя в умовах постійної загрози обстрілів.



«Евакуація — це реальна можливість врятувати життя. В умовах безперервної небезпеки зволікання може коштувати надто дорого», — зазначають рятувальники.



Співробітники ДСНС закликали мешканців прифронтових громад не ігнорувати загрози та своєчасно ухвалювати рішення про евакуацію.







Зазначається, що 15 грудня російські війська завдали ударів по Дружківці із застосуванням авіабомб та безпілотників, що значно погіршило ситуацію з безпекою у місті.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»