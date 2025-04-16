Міноборони РФ заявило про захоплення селища Калинове на Донеччині

Калинове частково під контролем РФ, бої тривають на околицях. Фото: DeepState

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення селища Калинове на Донеччині.



За даними аналітичного проєкту DeepState, більша частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ, проте окремі ділянки на околицях все ще залишаються у так званій сірій зоні — там точаться бої.



Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про три бойові зіткнення на Краматорському напрямку — в районах Часового Яру, Предтечиного і Ступочок.

Раніше війська РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку.